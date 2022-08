Roger Schmidt: «Neres? Talvez possa regressar no fim-de-semana»

Roger Schmidt garantiu à Sport TV que o problema de David Neres "não é preocupante" que até poderá alinhar já ante o Casa Pia, no sábado, em jogo da 2ª jornada da Liga Bwin. O extremo brasileiro não viajou para Dinamarca para o jogo da segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Champions."Teve um pequeno problema muscular no último jogo. Temos de ter cuidado com ele. Não queremos correr qualquer risco. Talvez possa regressar no fim-de-semana. Veremos quando voltarmos a Lisboa. Penso que não é preocupante", referiu o treinador do Benfica à Sport TV.