Roger Schmidt: «Nesta altura da época não faz sentido olhar para trás»

Na antevisão ao jogo com o Sp. Braga , Roger Schmidt disse não estar preocupado com o 'perigo' de repetir os resultados dos jogos com os minhotos e com o Sporting da primeira volta do campeonato - derrota por 3-0 e empate 2-2, respetivamente - e o risco de não vencer o título se assim fosse."Não há nada a fazer para mudar os resultados, um empate e uma derrota, não vale a pensa pensar nesses jogos. Tiveram a sua história mas para amanhã não tem qualquer impacto. Faltam 4 jornadas, temos 4 pontos de vantagem sobre o FCP e 6 sobre o Sp. Braga, é para isso que olho. Para a situação actual. Nesta altura da época, não faz sentido olhar para trás ou estar a pensar no passado, isso não tem impacto no que se vai passar amanhã. Temos de ser a melhor equipa, no máximo em termos de qualidade. O passado já não interessa", afirmou.