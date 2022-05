Roger Schmidt no Seixal para reuniões de trabalho

Roger Schmidt chegou ao Seixal por volta das 16h00, para reuniões de trabalho. O novo treinador do Benfica aterrou esta manhã em Lisboa, assinou contrato no Estádio da Luz e dirigiu-se depois para o Benfica Campus, para conhecer as instalações e começar a preparar a próxima época, agora já oficializado como técnico das águias.De referir que Rui Pedro Braz, diretor-desportivo, chegou cerca de 20 minutos antes de Schmidt.O técnico alemão saiu entretanto do Seixal, onde esteve cerca de 3 horas e meia.