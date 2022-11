Roger Schmidt: o balanço da época, o título e o 'segredo' do Benfica para enfrentar 'tubarões'

Roger Schmidt admitiu que o Benfica está bem lançado para conquistar o campeonato português. No entanto, o treinador encarnado lembra que ainda há muito por jogar.





"Continuando neste nível, podemos terminar como campeões nacionais, esse é o nosso principal objetivo. Estão disputadas apenas 13 jornadas, temos muitos jogos pela frente. Nada está feito nem conseguido, competimos com outras equipas de grande nível e existem sempre surpresas na Liga, há muitas equipas boas. Vimos na época passada, por exemplo, com quantos pontos é que o FC Porto terminou... Sabemos que existe muita qualidade, não podemos 'parar' por termos alguns pontos de vantagem na liderança. Continuamos humildes, a querer estar em forma e a querer fazer o melhor para mantermos o avanço, este é o nosso desafio. Fizemos um bom trabalho até aqui, por isso temos oito pontos de vantagem, mas temos de continuar", disse o técnico alemão à margem do fórum de treinadores de Elite da UEFA.As águias têm deslumbrado com boas exibições e olhando os 'tubarões' olhos nos olhos. Algo que Schmidt explica: "Não há nenhum segredo. Somos o Benfica, temos uma boa equipa, com bons jogadores e acreditamos em nós. Se tens uma equipa com boa mentalidade, um bom espírito coletivo, se todos os jogadores derem o seu máximo em prol do grupo e lutarem pela vitória, tudo é possível. Nós não fizemos nada de muito especial. A única coisa que fizemos foi crescer enquanto equipa e colocámos toda a nossa energia em campo. A nossa abordagem é a de não nos escondermos quando defrontamos as grandes equipas, antes pelo contrário. Nesses jogos queremos jogar ao nosso melhor nível e queremos mostrar o nosso estilo de jogo. Não mudamos a nossa abordagem completamente só porque jogamos contra equipas de topo. É algo muito importante e é a melhor maneira de jogar contra estes clubes. Os jogadores acreditam nisso, e com cada jogo e com cada triunfo ganhamos confiança e crença na ideia, que cresce."

Questionado sobre se seria possível voltar ao fórum para o ano mas como vencedor da Liga dos Campeões, Schmidt diz, entre risos, que "tudo é possível": "Vamos ver o que é possível alcançar nesta temporada. O que alcançámos, para já, foi fazer parte da Liga dos Campeões depois da entrada do novo ano. Foi o primeiro passo que demos, e agora em cada ronda temos de dar o nosso melhor para tentar seguir em frente. Nada é impossível, mas sabemos onde estamos. Todos sabemos o que outros clubes podem fazer e quais são os seus orçamentos, quais são os valores dos seus jogadores. Tudo isto faz parte do futebol neste nível, mas neste desporto tudo é possível. Não temos de olhar muito para a frente no futuro. Temos de estar focados jogo a jogo e não sonhar com alguma coisa ainda distante. Vamos manter esta abordagem, e depois tudo é possível."