Roger Schmidt: «O Benfica é um clube vendedor. Sempre foi e deve continuar a ser»

O Benfica divulgou esta quinta-feiras vários excertos da entrevista de Roger Schmidt - que Record avançara em primeira mão em Portugal. Do mercado às ambições na Liga dos Campeões, da experiência que traz na bagagem ao papel da formação dos encarnados no Seixal, o treinador das águias falou sobre vários temas."O Benfica é um clube vendedor. Sempre foi e deve continuar a ser, é assim que funciona. O que o Benfica faz é formar jogadores nas camadas jovens, lançá-los quando estão prontos e vendê-los. É entusiasmante, identifico-me com esta filosofia. Em Eindhoven era semelhante. Há clubes que não têm proprietários ricos a injetar dinheiro e têm de se financiar. Não é uma contradição. Estamos a tentar montar o melhor plantel para sermos competitivos, também tendo em conta que queremos jogar para o título", atirou.