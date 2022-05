Roger Schmidt: «O Benfica é um grande clube com uma longa tradição, há algo de especial no clube»

"Estou muito empolgado por começar com a equipa, com os jogadores. Claro que vamos ter de trabalhar muito forte na pré-época para nos prepararmos para uma longa época. Vamos ter muitos jogos. É muito bom estar aqui hoje, ter um pouco da sensação de conhecer o clube e a cidade. Estou desejoso de fazer parte do Benfica", atestou.





O momento em que olhou para uma parede que diz ‘Mística’, no Museu Cosme Damião, foi relevado pelo jornalista, que perguntou a Schmidt se percebe o que a palavra significa para os encarnados. O técnico germânico garantiu que espera percebê-lo no futuro.





"É difícil dizer [o que significa] neste momento, mas o Benfica é um grande clube com uma longa tradição, com uma grande história. Há algo especial no clube. Agora ainda não o posso dizer, mas quando começarmos a treinar vou ter uma sensação [do que representa], mas sinto que é ter algo especial, uma atitude especial, uma cultura especial. Num clube isso é muito importante porque significa que os jogadores estão ligados, as pessoas estão ligadas. Depois, claro, podes mostrar o melhor futebol e lutar por troféus. Penso que o futebol não é só o que acontece no relvado. É também o que acontece na cabeça das pessoas e a forma como estão ligadas e apaixonadas. Acredito que há algo de especial no Benfica", afirmou.