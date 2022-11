Roger Schmidt: «O calendário que temos não é o melhor para nós, para ser sincero»

Roger Schmidt analisou o calendário das competições de futebol profissional em Portugal e concluiu que este não é o mais favorável para o Benfica."O calendário que temos não é o melhor para nós, para ser sincero. Sei que temos a Taça da Liga, em Portugal, e eu respeito esta competição, mas se compararmos o nosso calendário com os calendários de outros países, vamos ver que existe uma grande diferença. Na Alemanha, por exemplo, pararam agora e só retomam a competição no dia 23 de janeiro, são mais de dois meses sem jogos. Mas nós jogamos outra vez já no próximo domingo, quando arranca o Mundial. Parando agora, pode-se dar descanso aos jogadores, porque os últimos meses foram muito exigentes, e há possibilidade de fazer uma nova pré-época para preparar os jogadores para o resto da temporada. As equipas que podem fazer isso têm uma grande vantagem", justificou o técnico alemão aos jornalistas em Nyon.Schmidt chegou esta temporada à Luz e considerou que não há realmente uma paragem na competição, mesmo com a interrupção da Liga Bwin."O nosso calendário tem uma pausa, mas não existe verdadeiramente uma interrupção no ritmo, porque temos dois jogos na próxima semana, paramos, depois voltamos a jogar e a parar antes do Natal, e depois temos novo jogo entre o Natal e o Ano Novo... Não me quero queixar disso, mas não é perfeito. O nosso desafio, agora, é ter uma boa abordagem, prepararmo-nos bem para a Taça da Liga e, em simultâneo, dar algum descanso aos jogadores para lhes renovar a energia para o resto da temporada", vincou o treinador de 55 anos, em declarações transcritas no site das águias.