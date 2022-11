Roger Schmidt: «Para criar um equilíbrio perfeito na equipa, a janela de transferências de verão não é suficiente»

Roger Schmidt participou esta segunda-feira no Fórum de Treinadores de Elite da UEFA e abordou vários temas, entre os quais a possibilidade do Benfica atacar o mercado na reabertura da janela de transferência de janeiro. O técnico alemão não descarta a possibilidade de efetuar contratações."Como profissionais, temos de pensar sempre nessa possibilidade, é para isso que se abre a janela de transferências. Fazer alguma coisa nesse período depende das opções que tenhamos e das análises que façamos. Temos uma boa equipa, alguns jogadores não foram muito utilizados na primeira fase da época, também devido a lesões. Lucas Veríssimo e João Victor estiveram lesionados durante muito tempo, Julian Draxler e Morato também pararam por causa de lesões, Fredrik Aursnes é outro jogador que vai voltar... Temos boas opções, jogadores de qualidade, mas, para criar um equilíbrio perfeito na equipa, a janela de transferências de verão não é suficiente. Temos sempre de fazer alguns ajustes, mas, no nosso caso, não é uma grande necessidade. Vamos analisar o mercado e depois veremos se fazemos alguma coisa", vincou em declarações transcritas no site oficial das águias.