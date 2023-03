Roger Schmidt: «Foi bom para a equipa marcar um golo antes do intervalo»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisou as incidências da vitória (0-3) na Madeira, sobre o Marítimo, em jogo da 24ª jornada da Liga Bwin, relevando o facto das águias chegarem à vantagem antes do intervalo, já depois do penálti desperdiçado por João Mário."Era um jogo esperado. Na minha opinião estivemos muito bem, mostrámos muita intensidade e precisão com a bola. Pressionámos alto e penso que foi um bom jogo. Penso que precisámos de alguma paciência porque desperdiçámos algumas oportunidades muito boas na primeira parte. Penso que foi bom para a equipa marcar um golo antes do intervalo. Depois do intervalo, avançámos para a decisão do jogo e estivemos muito bem, com golos muito bons. Merecemos ganhar. A minha equipa esteve muito bem", começou por dizer em declarações à Sport TV."O David [Neres] marcou dois golos e acho que ele jogou muito bem. Estou muito satisfeito com o desempenho de todos os jogadores. Fizemos um jogo muito bom fora de casa. Queríamos ter o três pontos depois do jogo e voltámos a consegui-lo. Congratulo a equipa.""O arranque está feito para eles. Tiveram de esperar muito tempo mas foi claro quando eles chegaram na janela de inverno que precisavam de fazer uma pré-época, de oito semanas para estarem preparados. O meu trabalho é também cuidar de todo o plantel. No fim, queremos ser campeões. Temos jogadores muito bons e quanto a jogadores como eles, que chegaram mais tarde ao plantel, é necessária alguma paciência face à forma física. É normal. Ao fim ao cabo, todos os jogadores merecem jogar mas penso que foi bom para eles estes minutos a jogar pelo Benfica. No futuro, penso que eles serão jogadores muito bons para nós."