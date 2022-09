Roger Schmidt: «Perdemos João Mário e Gonçalo Ramos por erros do árbitro»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã frente ao Famalicão (15h30), as alterações forçadas que terá de fazer na equipa devido às ausências de João Mário e Gonçalo Ramos."Já disse várias vezes que precisamos de todo o plantel. É verdade que nos últimos jogos começámos várias vezes com o mesmo onze, mas agora temos esse problema com os dois jogadores suspensos. Temos de admitir que perdemos os jogadores não por verdadeiros cartões mas sim por erros do árbitro. Amanhã vamos substituir esses jogadores e é a vez dos que jogarem amanhã mostrarem que estão presentes. Todos os treinos são importantes para jogadores como Brooks e Draxler conhecerem os companheiros. Na minha opinião estão prontos, e logo tomaremos a decisão", referiu o alemão.