Roger Schmidt: «Podemos ganhar em todo o lado»

Roger Schmidt apelou à coragem dos jogadores na véspera do embate entre Juventus e Benfica, para a 2ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. O técnico acredita que as águias podem vencer em qualquer estádio. "Podemos ganhar em todo o lado. Se jogarmos a um nível de topo, formos corajosos, jogarmos como equipa e estivermos no topo taticamente, é difícil jogar contra nós. É o que queremos fazer. Vamos ver o que conseguimos alcançar com este comportamento. O nosso objetivo é fazer um grande jogo, tática e mentalmente. Queremos lutar até ao fim", sublinhou na conferência de antevisão, em Turim.

Mas esta mensagem de confiança surgiu segundos depois de o alemão ter colocado imensas vezes água na fervura em relação aos maus resultados do atual 8º classificado da Serie A. Se noutros jogos nunca gostou de falar em favoritismos, desta vez o técnico sacudiu-o para o outro lado. "São duas equipas grandes da Europa, mas se olharmos para os orçamentos, para a história e para outros fatores não podemos ser os favoritos ao defrontar a Juventus em Turim. Os maus resultados não interessam", frisou.

Aliás, o técnico, de 55 anos, alertou para os acontecimentos da primeira jornada. "A Juventus é uma grande equipa. Eles são capazes de tudo, como mostraram na semana passada em Paris (derrota por 2-1). Reentraram na luta após estarem a perder por 2-0 e podiam ter conseguido algo mais. Temos de esperar tudo."

Com três triunfos pela margem mínima nas últimas rondas do campeonato, Schmidt também fez questão de lembrar que "todos os jogos foram difíceis" e que será sempre necessário realizar "boas exibições", num discurso também direcionado para a valentia da equipa. "Não somos favoritos, mas esperamos jogar de forma corajosa e com confiança. Vamos dar o melhor para ganhar", prometeu, dando margem para alcançar outro resultado. "Se isso não for possível, que façamos um ponto", afirmou.

Na verdade, Schmidt está de acordo com Massimiliano Allegri no que toca à relevância do encontro. "É importante, mas não decisivo", sublinhou, à imagem do que tinha referido o técnico da Juve horas antes. "É a segunda ronda, é o começo. Para passarmos às eliminatórias temos de alcançar resultados e jogos de topo, também fora", explicou, sem abrir o jogo em relação ao onze inicial. "Talvez haja surpresas, talvez não", expressou, após ser questionado pela possibilidade de lançar pela primeira vez no onze Aursnes, médio convocado pela Noruega para as partidas da Liga das Nações.

"Veremos se há sucesso"

Fiel à sua imagem, Schmidt manteve-se sereno ao ser interrogado sobre o sucesso inicial na Luz, com 11 vitórias em outros tantos jogos oficiais. O alemão deixa as contas para o fim. "O importante é sentir-me no lugar certo. Estou muito bem no Benfica. O início foi ótimo, mas veremos se temos êxito no final. Jogamos da forma que os adeptos gostam, ao ataque. Queremos jogar bom futebol e conquistar títulos", sublinhou.



Elogios à adaptação de Enzo



O rendimento de Enzo Fernández não passa despercebido também em Itália. Ontem, Roger Schmidt foi abordado por um jornalista daquele país sobre o médio e aproveitou para destacar a forma como o argentino se integrou no Benfica. "É um jogador muito bom. É jovem e desde o primeiro treino parece que já está há quatro anos aqui. É responsável e tem muita confiança. É um jogador muito completo e excelente a nível tático, mas também com bola. Estamos muito felizes por contar com ele e esperemos que assim continue", enalteceu.





Enzo Fernández, de 21 anos, é indiscutível para o técnico - foi titular em todos os jogos - e o seu desempenho valeu-lhe a chamada e a possibilidade de se estrear pela seleção do seu país.