«Roger Schmidt provocou um choque mental na equipa»: as reações a mais um festival de futebol do Benfica

O Benfica deu um festival de golos ganhando ao Maccabi Haifa por 6-1 , resultado que lhe permitiu terminar em 1.º no Grupo H. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o desempenho das águias na fase de grupos de Champions, que termiram com 14 pontos. Saiba aqui os possíveis adversários dos encarnados nos oitavos de final.Pacheco (antigo jogador): "Foi mais do que um triunfo. Conseguir recuperar uma desvantagem de quatro golos em relação ao PSG e ainda terminar à frente deles no grupo torna esta noite ainda mais memorável. O Roger Schmidt provocou um choque mental na equipa."São José Correia (atriz): "Que maravilha de jogo! Estou muito feliz por esta campanha europeia. É um prazer assistir os jogos desta equipa e eu estou rendida a este Benfica do Roger Schimidt, a quem estou muito agradecida por tudo o que tem feito até ao momento pelo clube."Braz Frade (ex-vice presiddnte do Benfica): "Foi um jogo épico, extraordinário! Faltam adjetivos para qualificar esta exibição. A equipa deixou-se empatar, mas depois foi para cima e mereceu este resultado. Seis golos em Israel é obra. Ninguém do grupo conseguiu fazer o que o Benfica fez."