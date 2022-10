Roger Schmidt: «Quando está assim, Rafa é um jogador de topo»

Roger Schmidt deixou rasgados elogios ao que o Benfica jogou esta noite diante da Juventus , em especial a atuação de Rafa, um jogador que o técnico diz ser capaz de atuações de topo mundial quando está como nesta noite."Quando está assim, é um jogador de topo. Tem tudo o que precisas para jogar ao alto nível. A forma como marca o 3-1 é fantástico. Tudo antes foi bom, mas como finaliza... Se marca assim é porque está feliz. Se o Rafa está feliz, pode jogar neste nível. Ele tem de estar com um bom espírito, sentir-se desejado, sentir-se bem. Se assim for, pode jogar como hoje", apontou, à ELEVEN.Será este já um 'Schmidtball'? O técnico recusa qualquer rótulo. "É o Benfica, não tem nada a ver com o Schmidt. Tem a ver com os jogadores, como jogam, com muita qualidade, mentalidade e com bom espírito. Sem isso não seria possível jogar tão bem durante tanto tempo. Estar nestes momentos, no quinto jogo da Champions poder em casa garantir o apuramento é algo muito especial. Aprecio muito o que os jogadores estão a fazer, o que os adeptos estão a fazer. Hoje foi um grande dia para o Benfica", disse.