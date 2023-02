Roger Schmidt: «Quem tem jogado parte em vantagem»

"Sim." Com uma resposta de uma só palavra, Roger Schmidt confirmou a disponibilidade de Gonçalo Ramos para a visita ao Sp. Braga, nos quartos-de-final da Taça de Portugal. A explicação mais longa surgiu na questão sobre a equipa inicial. O avançado regressa, mas deve começar no banco, tal como Rafa, que recuperou há pouco tempo de uma entorse no pé esquerdo. Na antevisão, o treinador do Benfica mostrou abertura para lançar o onze que defrontou o Casa Pia.





"É bom ter todos em boa forma e ver o regresso de alguns jogadores. Quem tem jogado nas últimas semanas parte em vantagem. Entraram na dinâmica da equipa com qualidade e estão no topo fisicamente. O Gonçalo Ramos e o Rafa têm de chegar ao melhor nível e depois logo veremos o que é melhor para eles, se será jogar de início ou entrar", referiu, durante a conferência de imprensa, no Seixal.

Com um calendário apertado e outros compromissos decisivos - as águias jogam na casa do Club Brugge na quarta-feira, para a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Champions - Schmidt não abriu totalmente o jogo, mas mostrou que quer fugir a riscos e prefere privilegiar os dois jogadores quando ambos estiverem a todo o gás.

"Nas próximas semanas teremos muitas partidas. O Gonçalo Ramos e o Rafa são importantíssimos pelo que já mostraram em toda a época. Marcaram, construíram golos e estiveram sempre muito bem taticamente durante esta temporada. Amanhã [hoje], teremos de encontrar a abordagem certa. No futuro, voltarão a jogar, mas para este encontro ainda não tomei a decisão definitiva", expressou.

Dupla portuguesa tem sido valiosa

Mesmo que comecem no banco, os dois jogadores portugueses deverão ter minutos e, em boa verdade, têm sido valiosos para Roger Schmidt. Basta olhar para os números. Gonçalo Ramos é o melhor marcador dos encarnados em 2022/23, com 18 golos, e ainda soma três assistências. Também Rafa tem sido preponderante, com 11 remates certeiros e seis passes para golo. Feitas as contas, só há um nome com mais contribuições decisivas no plantel dos encarnados: João Mário. O médio, que hoje será titular, já leva 16 golos, um número incomum se olharmos para as outras temporadas do internacional português, e ainda conta nove assistências.

Fome de vencer a Taça de Portugal

Mais do que vingar a derrota por 3-0 frente ao Sp. Braga a 30 de dezembro, para o campeonato, Roger Schmidt quer ver uma equipa capaz de mostrar 'fome' de vencer a Taça de Portugal. "Podemos esperar um bom jogo, muito intenso. Gosto muito da Taça. Joga-se sempre contra equipas vencedoras das rondas. Queremos ser uma das equipas na final. Jogar em Braga é difícil, mas já demonstrámos que conseguimos jogar bom futebol fora de casa. Temos de mostrar que queremos mesmo chegar à final e ganhar a Taça. Passa tudo pela atitude. Estamos desejosos por esta partida, que será extremamente difícil", frisou o treinador do líder da Liga.

Sobre o confronto anterior, o técnico voltou a atribuir mérito aos bracarenses. "Na Liga, o Sp. Braga mereceu ganhar. Não estivemos no nosso melhor. Eles foram eficientes, nós não. Temos de aceitar. Quando saímos para um jogo, temos de perceber que há um adversário que quer o mesmo que nós. Por vezes, acontece não ganharmos. Esta é mais uma oportunidade para mostrarmos que podemos e queremos vencer em Braga", atirou.

Chiquinho visto como exemplo pela "boa atitude"

Perante as declarações de Roger Schmidt, Chiquinho é um dos jogadores que deve manter o lugar no onze, ao lado de Florentino no meio-campo. Depois de ter contado com uma escassa utilização na primeira fase da temporada, o médio ganhou espaço face às lesões no plantel, mas também com a saída de Enzo Fernández e o técnico sente que o português foi premiado pela sua postura. "Ele tem jogado muito bem e estou feliz com o seu desempenho, até porque manteve sempre uma atitude positiva nos treinos. Mesmo quando não estava a jogar muito, treinava sempre no máximo e está ser recompensado por isso. É um bom exemplo do que alguém pode atingir caso tenha uma boa atitude", salientou o treinador, dando pistas sobre a permanência do centrocampista na equipa. "Tem jogado bem e demonstrado qualidades nessa posição, com bola, sem bola, e sendo forte nos duelos. Temos de estar preparados para um jogo físico, tal como faz o Sp. Braga", sublinhou.

Reencontro com Horta e Pizzi chutado para canto

O treinador do Benfica irá hoje encontrar Ricardo Horta, jogador que as águias negociaram durante o verão, e Pizzi, que ainda foi treinado por Roger Schmidt na pré-temporada. No entanto, o alemão preferiu olhar para dentro e ignorar os reencontros. "Quero falar dos meus jogadores, não dos jogadores do Sp. Braga. Eles têm nomes, qualidades e armas diferentes", assumiu. Ainda assim, a opinião sobre Horta é bem conhecida, já que o técnico elogiou-lhe a capacidade quando o capitão dos minhotos estava perto de ser reforço dos encarnados. "É muito bom jogador. Não tenho a certeza se vamos conseguir contratá-lo, mas penso que poderia ser uma grande melhoria para a equipa. Veremos o que vai acontecer nas próximas semanas", disse o técnico. No último encontro, recorde-se, Horta brilhou com um bis na vitória do Sp. Braga, por 3-0. Já Pizzi foi utilizado por Schmidt em dois particulares e saiu para o Al Wahda.