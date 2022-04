Roger Schmidt quer título no PSV e deixa Benfica para depois: «Ainda não acabou»

Depois de ter assinado pelo Benfica, Roger Schmidt direciona o foco para o PSV e só pensa em sair de Eindhoven com mais um título no palmarés. Com a formação de Eindhoven a quatro pontos do Ajax e com quatro jornadas para o fim, o técnico alemão sonha em vencer a Eredivisie."Ainda não acabou", começou por dizer o técnico, de 55 anos. "Também não quero falar do meu futuro. Quero terminar o mais alto possível na Eredivisie com o PSV", prosseguiu na antevisão ao jogo de amanhã frente ao Willem II, quando foi questionado sobre a ida para o clube da Luz.Após a conquista da Supertaça e da Taça da Holanda, Schmidt acredita nas hipóteses do triplete, ainda que reconheça o difícil contexto. "Queremos muito ser campeões. Mas o Ajax tem de perder pontos", salientou.Se quiser manter o sonho vivo, o PSV terá de evitar surpresas em casa frente ao Willem II, um adversário que venceu a equipa de Eindhoven na primeira volta, por 2-1. "Eles estão a lutar pela permanência, por isso é um grande desafio. É um milagre não termos vencido aquele jogo em Tilburg. Fomos infelizes. Queremos corrigir isso no domingo", concluiu.