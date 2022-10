Roger Schmidt rendido a António Silva: «É um grande talento»

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Rio Ave (amanhã, 18 horas), na Luz, e abordou o bom momento de António Silva."É um jogador jovem e está a sair-se muito bem, já fez alguns jogos. Tem demonstrado a sua qualidade, que é fiável num nível alto. A defesa tem estado bem, a equipa tem estado bem. A equipa está entrosada. Não tenho dúvida de que é um grande talento, está a sair-se bem, mas ele faz parte de uma equipa que está a jogar bem, assim como ele", afirmou.Questionado sobre se o jovem central deveria estra na lista de convocados de Fernando Santos para o Mundial'2022, o técnico do Benfica não hesitou: "A decisão é do selecionador; é um treinador com muita experiência e compete-lhe a ele tomar essa decisão".