Roger Schmidt rendido a António Silva: «Não joga como um miúdo de 18 anos»

Roger Schmidt deixou, este sábado, muitos elogios a António Silva após a vitória do Benfica diante do Famalicão (1-0) , frisando que o jovem central português é um "grande profissional" e "não joga como um miúdo de 18 anos"."O António tem 18 anos, mas se o virem a jogar, não joga como um miúdo de 18 anos. Já era óbvio na pré-época que tinha muito talento, e já é um grande profissional, joga pela primeira equipa do Benfica e consegue lidar bem com a pressão. Foi muito importante tê-lo connosco nesta altura das lesões de Lucas Veríssimo e João Victor. Estamos muito contentes com a evolução dele. É muito calmo, muito humilde, interpreta bem as situações de jogo", referiu o treinador alemão, depois da partida, em conferência de imprensa.