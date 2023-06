Roger Schmidt rendido a Aursnes: «Vou ser honesto, não sabia que ele era tão bom»

Fredrik Aursnes superou as expectativas de Roger Schmidt. Em entrevista ao jornal holandês 'Algemeen Dagblad', o treinador alemão mostrou que já esperava ver o médio norueguês a ter impacto no Benfica, mas assumiu que não esperava que Aursnes fosse tão bom."Foi uma grande transferência. É um jogador-chave na equipa. Reparei imediatamente no Aursnes quando eu estava no PSV e defrontámos o Feyenoord. Mas vou ser honesto. Não sabia que ele era assim tão bom", referiu, antes de explicar a importância do camisola '8'. "Tinha grandes expectativas, mas ele superou-as. É um daqueles jogadores que vemos como completo: É tecnicamente refinado e forte fisicamente. No Benfica desenvolveu-se e passou de um médio para controlar o meio-campo para alguém capaz de jogar a extremo e até foi usado a lateral", frisou.Numa altura em que até se fala da possível contratação de Kokçu, outro médio do Feyenoord, Roger Schmidt foi enigmático. "Se há mais jogadores como Aursnes na Holanda em mente? Vamos ver", disse, entre risos.