Roger Schmidt: «Resultado não mostra o que aconteceu no relvado»

O Benfica bateu este domingo o Estrela da Amadora por 3-2, na primeira jornada do Grupo C da Allianz Cup, num encontro em que Petar Musa (13'), Chiquinho (29') e Draxler (90'+1) marcaram os golos dos encarnados.

Em declarações no final da partida, Roger Schmidt salientou a importância do resultado, apesar do desperdício nas chances de golo criadas, assumindo que o resultado acabou por não demonstrar a supremacia que os seus jogadores tiveram em campo.

"Ganhámos e isso foi o mais importante. Demos o primeiro passo na Taça da Liga, merecemos ganhar mas penso que poderíamos ter sido mais inteligentes em converter as nossas oportunidades e não termos de lutar até ao último segundo. Temos de melhorar isso no próximo jogo. Mas a equipa mostrou uma boa atitude. Tínhamos muitas alterações, mas a equipa não deixou o adversário criar muitas oportunidades. Marcámos três golos, por isso estamos satisfeitos", começou por dizer em declarações aos microfones da Sport TV.



Feliz com o resultado?

"O resultado não mostra o que aconteceu no relvado, tivemos muitas oportunidades claras de golo, mas temos de aproveitá-las de melhor forma, mas no final ganhámos."



Como viu o regresso de alguns jogadores que estavam lesionados?

"Estou feliz com os jogadores que estavam lesionados e que hoje voltaram. É importante para nós que estes jogadores voltem. Penso que o John esteve muito bem, mas também o João que foi titular pela primeira vez. Estou feliz pelo regresso de Morato e Draxler. Não estão a 100% mas para nós é importante que estejam de regresso."

Ambição na Taça da Liga

"É uma competição especial para nós, nos países onde treinei não havia uma Taça da Liga, portanto é algo novo para mim. Quando começamos a jogar alguma competição queremos ganhar, para nós é simples", terminou.