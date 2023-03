Schmidt revela opinião sobre possível contratação de Érick Gutiérrez por parte do Benfica

¿Reencuentro entre Roger Schmidt y @GutiGalaviz en el @SLBenfica?



Roger Schmidt foi instado a comentar a possível contratação de Érick Gutiérrez por parte do Benfica, um jogador que no passado já foi apontado às águias após consumada a transferência do técnico alemão para a Luz. O treinador do líder da Liga Bwin não descartou a hipótese de vir a contar com o mexicano do PSV Eindhoven, sua ex-equipa, mas garantiu que prefere não falar do futuro."No futebol nunca se sabe, não se pode falar do futuro. O Érick é um futebolista fantástico e uma pessoa muito boa. Gostei muito de trabalhar com ele no PSV. Estará sempre no meu coração porque ganhámos a Taça da Holanda. É um grande jogador. Veremos o que acontece no futuro", explicou em declarações à TNT Sports México.Em abril de 2022 foi o próprio Gutiérrez a assumir que gostaria de rumar à Luz para continuar a ser treinado por Schmidt, algo que sucedeu entre 2020 e o ano passado. "Espero que Roger Schmidt me leve para onde for", garantiu na altura.Esta temporada, o médio, de 27 anos, conta três golos em 34 partidas oficiais disputadas. O internacional pelos tricolores tem contrato com os holandeses até 2027.