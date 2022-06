Roger Schmidt: «Ricardo Horta? É um jogador muito bom, seria uma grande melhoria para a equipa»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, falou esta segunda-feira à comunicação social em conferência de imprensa, poucos dias após o começo dos trabalhos no Seixal . Recorde-se que as águias já treinaram no relvado, depois de no sábado terem realizado os testes médicos e ontem terem sido sujeitos aos testes físicos Logo na primeira intervenção aos jornalistas, o treinador alemão justificou a declaração logo na chegada a Portugal: "Se amamos o futebol, amamos o Benfica"."Foi uma questão no aeroporto. O que eu quis dizer foi que todos amamos futebol, e há alguns clubes que têm uma longa história e tradição, com jogadores incríveis. Clubes que venceram muitos títulos. Eu sou alemão, de longe de Portugal, mas o Benfica para mim é um desses clubes", começou por dizer o técnico das águias.De seguida, Roger Schmidt foi confrontado com o interesse do Benfica em Ricardo Horta. "Acho que é um jogador muito bom. Não tenho a certeza se vamos conseguir contratá-lo, mas acho que poderia ser uma grande melhoria para a equipa, veremos o que vai acontecer nas próximas semanas", apontou.