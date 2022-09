Roger Schmidt: «Ricardo Horta não vem»

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão à receção ao Vizela (amanhã, às 19 horas), partida que abre a 5.ª jornada da Liga Bwin."Um jogo difícil. Vizela está a a sair-se bem, o treinador está lá há muito tempo, e é sempre muito difícil jogar contra estas equipas que nos conhecem muito bem. São disciplinados e têm várias armas à frente, não é fácil fazer-lhes golos e temos de estar atentos para estarmos organizados atrás. Estamos em boa forma, os nossos jogadores são fiáveis e também já demonstrámos que conseguimos ultrapassar situações difíceis. Estamos ansiosos pelo jogo no nosso estádio e queremos sair com os três pontos"."Ricardo não vem, isso ficou claro. Gostaria de falar acerca dos jogadores que têm contrato, e não vou falar de quem não tem contrato"."Claro, é sempre uma boa sensação. A equipa trabalha muito para isso, também o fizemos na pré-época, mas isto é um bom momento. Após quatro jogos, não é especialmente relevante. Estamos concentrados no que vamos fazer no próximo, e tentamos melhorar em todos. Temos estado a jogar bem e agora temos de ir jogo a jogo para manter o nível. Se nos desconcentrarmos, deixamos de poder jogar a este nível. Para mim, enquanto treinador, é muito importante transmitir isto aos jogadores. Precisamos de tentar sair com os três pontos. Este é um bom momento, estamos confiantes, mas é claro que no futebol temos de estar no aqui e agora, assim como manter esta atitude"."Claro que analisámos, vemos sempre os jogos dos adversários. Estamos preparados para tudo. As outras equipas tentam jogar um futebol agressivo, ofensivo, isso faz parte. Nós temos de nos preparar do ponto de vista mental e taticamente, temos de nos concentrar e aproveitar os momentos certos. É sempre um desafio, temos de gerir tudo isto"."Ainda bem que não o perdi mesmo [no mercado]. Gosto muito da forma como tem trabalhado e da sua atitude, mas sim, não vamos contar com ele algumas semanas. Estava em excelente forma, tem jogado muito bem, mas são coisas que acontecem. Temos um bom plantel e temos de gerir isto, temos jogadores que o podem substituir. Precisamos de estar prontos para perder alguns jogadores durante a época, e amanhã será mais uma oportunidade para mostrar que estamos preparados"."Com Morato, Veríssimo e João Victor temos três centrais muito bons mas nenhum está disponível agora nem nas próximas semanas. Vamos também perder o Vertonghen, que quis partir. Temos Otamendi e António Silva, que podem jogar e são soluções excelentes. Faz sentido ir buscar mais alguém, estamos a trabalhar nesse sentido"."Infelizmente não. Teve uma lesão grave, com uma recuperação muito longa e houve complicações, mas está a recuperar bem. Esperamos que fisicamente, os seus joelhos estejam bem, mas não posso fazer previsões porque não sou perito nisso. Espero que se junte a nós o mais depressa possível"."Estou muito satisfeito com o plantel. Nas últimas semanas tem corrido tudo bem, não é fácil gerir um plantel com tantos jogadoers, especialmente para eles. O foco e a concentração têm sido impecáveis, estão a jogar bom futebol, e tentámos ajustar o plantel na pré-época. Temos de estar atentos ao mercado para ver que jogadores estão disponíveis e depois é uma questão de tomar decisões. É mais fácil fazer contratações no início, porque não há a pressão. Se calhar amanhã à noite depois do jogo poderemos debater o plantel, porque aí sim estará tudo decidido. Para já estou muito satisfeito"."Só falo dos jogadores que têm contrato assinado com o Benfica. Amanhã podemos falar disto".