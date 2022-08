Roger Schmidt: «Ricardo Horta? São coisas que acontecem nos bastidores...»

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Dínamo Kiev (terça-feira às 20 horas na Luz) e entre outras coisas foi questionado sobre o mercado e nomeadamente sobre Ricardo Horta e Aursnes."Disse coisas boas sobre o Ricardo Horta no início da época porque é um bom jogador. Mas também disse que íamos ver o que ia acontecer. Estamos perto do fim da janela de transferências, são coisas que acontecem nos bastidores, estamos a trabalhar para melhorar a equipa. Vamos ver o que se consegue fazer. Temos jogos importantes, vamos ver o que acontece nas próxima semana", referiu.Sobre o Aursnes, o treinador do Benfica não confirmou que o negócio esteja fechado mas frisou que ainda há acertos a fazer no plantel das águias."Não posso falar sobre jogadores que não estão no nosso plantel. Penso que também não é a minha função anunciar contratações", disse e continuou."Temos uma equipa muito boa, mas é preciso equilíbrio. Vamos fazer muitos jogos, talvez 50 ou 60. Se queremos jogar a Liga dos Campoeões, conquistar algo, temos de ter um plantel bom e equilibrado. Temos uma boa equipa, mas precisamos de alguns ajustes seja na defesa, no meio campo ou no ataque. Temos de ver se sempre há opções no mercado".