Roger Schmidt: «Rui Costa não é só o presidente»

Roger Schmidt explicou a importância de Rui Costa no Benfica e explicou, desde logo, que o presidente das águias não é apenas o líder das águias."Ele é a razão pela qual eu estou aqui. Quando começámos a falar, fiquei com uma boa impressão dele. Tem uma personalidade extraordinária, foi um grande jogador, e a sua paixão por este clube foi óbvia para mim. Desde o primeiro dia em que cá estive, foi algo que deu para perceber. Não é só o presidente. Vai ver as modalidades, está em contacto com os jogadores, sempre disponível para os jogadores, para os funcionários, para a equipa técnica. Contamos muito com a sua experiência. Tal como disse há umas semanas, ele merece este título e vencemos também por ele", referiu num encontro com os jornalistas.