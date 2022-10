Roger Schmidt: «Se fosse eu a escolher, pediria a Grimaldo para ficar mais anos no Benfica»

Alejandro Grimaldo está no último ano de contrato com o Benfica e Roger Schmidt revelou a vontade de continuar a contar com o espanhol por mais tempo, deixando ainda elogios ao jogador que tem sido titular no lado esquerdo da defesa."Não é só de hoje, desde o início da temporada que está a jogar a um nível altíssimo. Acho que foi extraordinário, cheio de classe. Consegue defender e atacar e é um jogador muito fiável, com uma muito boa atitude. Fisicamente é forte. É um jogador importantíssimo para nós. É importante tê-lo na equipa e espero que ele fique no Benfica. Como sabe, isso faz parte do futebol. São os jogadores que têm de tomar as suas decisões. Se fosse eu a escolher, eu pedia-lhe para ficar mais anos no Benfica. Há decisões que é o jogador que toma. Vejo-o concentrado no Benfica e a gostar de jogar no Benfica. Está cá há sete anos e isso é parte da sua decisão", explicou o treinador alemão em conferência de imprensa.