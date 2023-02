Roger Schmidt: «Se não se marcar no início do jogo há que ter confiança»

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, analisou as incidências da vitória (3-1) sobre o Boavista, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Estamos muito contentes. A vitória não foi fácil. O Boavista jogou bem. Começámos bem, o início de 1ª parte perdemos um bocadinho o balanço. Ainda assim, ainda na 1ª parte tivemos algumas oportunidades. Foi precisa paciência. Na segunda parte, tentámos pressionar para jogar mais rapidamente, utilizar as faixas laterais e atacar mais na grande área. Depois, sobretudo após o intervalo, atacámos e jogámos bem. Tivemos de esperar mas, ao fim ao cabo, isso faz parte do futebol. Se não se marcar no início ou no meio do jogo há que ter confiança. Hoje tivemos uma boa atitude. Estivemos confiantes e merecemos vencer", começou por dizer à BTV, explicando o que gostou mais e menos da partida na Luz."Nos últimos 3, 4 ou 5 jogos jogámos muito bem desde início. Marcámos nas alturas certas. Hoje foi um bocadinho diferente. Depois do 1-0, eles marcaram na primeira oportunidades que tiveram, no primeiro remate à baliza. Os meus jogadores mantiveram-se concentrados, aceleraram o jogo. No final, não deram oportunidades ao Boavista. Os jogadores demonstraram muita motivação, um grande esforço e a consequência final são os golos", garantiu.