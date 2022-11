Roger Schmidt: «Se olharmos para isto tudo que os jogadores conseguiram é extraordinário»

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, analisou o triunfo das águias diante do Gil Vicente (3-1), a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin, o último encontro do campeonato antes da pausa para o Mundial do Qatar."O Gil Vicente esteve muito bem hoje, foi uma equipa agressiva e corajosa. Foi difícil vencer este jogo mas acabámos por conseguir e de forma merecida. Estamos muito contentes por vencer este jogo porque era o último de um período bastante longo, com vários jogos de seguida. Se olharmos para isto tudo que os jogadores conseguiram é extraordinário, não só do ponto de vista das vitórias mas do ponto de vista da mentalidade, foram fortes. Entraram sempre em campo para dar tudo e para vencer. Mesmo em jogos difíceis como hoje estiveram presentes e lutaram. Estou muito satisfeito com o desempenho de hoje", começou por dizer em declarações à BTV."Agora vamos descansar um pouco. No próximo domingo começa a Taça da Liga. Para mim, penso que há aqui uma pausazinha. Não vamos ter seis jogadores que vão para as seleções. Vamos ter um intervalozinho para nos prepararmos para a Taça da Liga", adiantou ainda."Nunca disse isso [que era apenas um jogador de combate e corrida]. Ele é um jogador de combate e um lutador, isso é positivo e não negativo. Nós gostamos muito de todo o tipo do seu trabalho. Hoje mostrou-o ao marcar dois golos importantes, tal como tem feito nos últimos meses de forma frequente. Hoje fez um bom trabalho".