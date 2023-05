Roger Schmidt: «Sinto-me zero por cento campeão»

Roger Schmidt era, naturalmente, um treinador satisfeito com a goleada do Benfica este sábado em Portimão (5-1) e, após a partida, elogiou a exibição da sua equipa, que está agora a uma vitória do título de campeã nacional."Sabíamos da nossa situação antes do jogo, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que eles tinham uma equipa fisicamente forte. Queríamos os três pontos e queríamos usar os 90 minutos para tentar marcar golos e matar o jogo o mais cedo possível. Acho que a equipa mostrou uma grande atitude e espírito. Fomos muito inteligentes taticamente e criámos muitas oportunidades, podíamos ter marcado mais e merecemos ganhar. A equipa mostra semana a semana que não quer parar e que quer ser campeã", começou por dizer em declarações à Sport TV."Jogámos os últimos três jogos e começámos sempre bem, criando muitas oportunidades mas sem marcar logo. Queríamos focar-nos nas nossas oportunidades e acho que foi bom termos marcado vários golos. Acho que fomos a melhor equipa e que merecemos ganhar, mas no futebol nunca sabemos. Queríamos influenciar o jogo o mais cedo possível"."Acho que jogámos no topo nos últimos jogos. Todo o respeito com o Portimonense, mas o Sp. Braga está a fazer uma época de topo. É isto que queremos, queremos terminar a época a fazer exibições de topo porque precisamos disso para sermos campeões. Os jogadores ainda estão frescos para jogar futebol de qualidade"."Não, sinto-me zero por cento campeão. Não me sinto campeão de todo. Não existem quase campeões, ou somos campeões ou não. Respeito o futebol, os adversários, e é claro que estamos numa ótima situação. Podemos ser campeões com mais uma vitória mas vamos ter um jogo muito difícil contra o Sporting".