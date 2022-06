Roger Schmidt sobre Enzo Fernández: «Estamos ansiosos por trabalhar com ele»

Roger Schmidt mostrou-se "muito feliz" pela contratação de Enzo Fernández, realçando as qualidades do médio que ainda atua pelo River Plate e sublinhando a necessidade de o jogador juntar-se "o mais cedo possível" ao plantel do Benfica."Claro que estamos muito feliz que ele se tenha juntado a nós. É muito talentoso. O melhor seria ele chegar o mais cedo possível mas temos de esperar pelos próximos jogos. Estamos ansiosos por trabalhar com ele", disse, em declarações na conferência de imprensa realizada hoje na Luz."Estou muito entusiasmado pelas semanas que aí vem. Claro que conheço todos os jogadores, a equipa. Temos alguns jogadores que voltam de empréstimo e outros jogadores muito jovens, estou muito entusiasmado para os ver nos treinos. Estou ansioso e tenho a certeza que temos muita qualidade, uma boa mentalidade. A pré-época é sempre muito importante, mas já não temos muito tempo. Tenho uma ideia de como quero jogar, mas também estou aberto a ajustes consoante a qualidade dos jogadores", terminou.