Roger Schmidt sobre Enzo: «Se ele quiser sair e pagarem a cláusula...»

Roger Schmidt foi esta segunda-feira questionado sobre a situação de Enzo Fernández, que poderá estar de saída para o Chelsea."Temos de estar preparados para tudo quando fecha o mercado sobretudo se as coisas não estão nas nossas mãos. Sabemos que há uma situação com o Enzo. Tem uma cláusula de rescisão, se ele quiser sair e o clube pagar essa quantia não podemos impedir. Temos de estar preparados, encontrar soluções. É nosso jogador, não houve acordo, é nosso jogador. Ficarei muito feliz quando fechar o mercado e nos pudermos concentrar nos jogos que temos", disse o treinador do Benfica."Eu já falei nisso. O Enzo é nosso jogador, tem todo o nosso apoio, é uma ótima pessoa, um jogador extraordinário. Já disse tudo sobre esse tema. Com o mercado aberto pode acontecer qualquer coisa. A minha postura nada mudou nas últimas semanas. Houve várias conversas no início de janeiro, ele concentrou-se no benfica, fez jogos muito bons e isso mostra a sua qualidade. Sou sincero aqui nas conferências. A situação é esta.O Chelsea não desistiu de contratar Enzo Fernández e as próximas horas prometem ser intensas. Segundo informações recolhidas em Inglaterra, os londrinos pretendem resolver o assunto hoje (o mercado fecha à meia-noite de amanhã) e nesse sentido é expectável que lancem um ataque final e decisivo com a deslocação a Lisboa de uma delegação de peso – com Christopher Vivell, diretor técnico, à cabeça em ligação direta com os donos do clube – a ser uma hipótese fortíssima.Os ingleses estão decididos a contratar o médio argentino, de 22 anos, tendo colocado em cima da mesa o pagamento dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas em prestações demasiado espaçadas no tempo no entender dos responsáveis dos encarnados. Um cenário que o Benfica rejeitou liminarmente, pois a posição de Rui Costa mantém-se irredutível: Enzo só sai agora em janeiro caso algum clube bata de imediato com a cláusula por inteiro.