Roger Schmidt sobre Enzo: «Sempre tive uma boa relação com ele, agradeço a forma como jogou pelo Benfica»

Schmidt elogia Chiquinho: «Está a evoluir, é muito bom com a bola nos pés»

Roger Schmidt comentou esta sexta-feira na transferência de Enzo Fernández para o Chelsea."Penso que já se falou muito disso. Sempre tive uma boa relação com ele, agradeço a forma como jogou pelo Benfica. Nos últimos dias não estive envolvido nas negociações. Este tema está encerrado. Desejamos-lhe felicidades no Chelsea mas estou concentrado nos jogadores que cá estão", frisou o treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia."Vamos jogar com a mesma formação, dois jogadores no centro do meio-campo e temos cinco opções. Depois vai depender do adversário e da forma como joga, podemos encontrar a melhor solução para cada jogo. Na minha opinião, Chiquinho tem-se desenvolvido muito bem nesta posição nos últimos meses. Começou a jogar mais à frente, mas a certa altura foi recuando um pouco mais e ele está muito à vontade. É muito bom com a bola nos pés, corre muito, é forte com a bola nos pés, tal como Florentino. Temos estas opções e foi por isso que jogaram eles, mas tal como disse temos outras opções para compensar a saída de Enzo.""Temos 21 jogadores de campo e três guarda-redes. No início da temporada tínhamos muitos jogadores e conseguimos gerir isso muito bem. Os elogios vão para os jogadores, para o ambiente de trabalho e no grupo que foi sempre extraordinário. Muitos jogadores não tiveram oportunidade de jogar. O nosso objetivo era ter um plantel mais compacto para que todos tivessem oportunidade. A saída do Enzo foi inesperada, mas a decisão foi deixar as coisas assim. No último dia de mercado é difícil fazer uma transferência rápida, e caso se faça tem de ser um jogador de qualidade inequívoca. Os jogadores que temos para essa posição são de topo, João Neves tem-se desenvolvido muito bem e pode ser aposta no futuro. Estou atento aos jovens da formação também, para que tenham mais espaço para treinarem connosco e terem os primeiros contactos com a primeira equipa. Esta foi a nossa decisão e tenho a convicção que foi a correta. Queremos ser campeões com os jogadores que temos."