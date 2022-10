Roger Schmidt sobre Rodrigo Pinho: «Estou convencido da sua qualidade»

Rodrigo Pinho somou, frente ao PSG na fase de grupos da Liga dos Campeões, o segundo jogo oficial pela equipa principal do Benfica esta temporada. O avançado brasileiro, de 31 anos, entrou em cima do minuto 90 no duelo contra os parisienses, foi a tempo de uma jogada individual que permitiu às águias somarem uma boa ocasião para chegar perto da baliza de Donnarumma e esta sexta-feira recebeu elogios do treinador.

"O Rodrigo tem estado bem desde a pré-época. Teve uma lesão e foi difícil para ele. É preciso sempre umas semanas de trabalho com a equipa, mas estou convencido da sua qualidade. Jogou alguns minutos na equipa B para recuperar a sua forma e foi por isso que fez parte da equipa para quarta-feira. É rápido, com algumas qualidades e criativo e precisávamos dele no final do jogo contra o PSG. Com a sua rapidez com bola, teve um momento muito bom quando já no final conseguiu um livre. Espero que ele possa mostrar que ainda pode jogar e fazer bons jogos pelo Benfica", disse o alemão Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Rio Ave.