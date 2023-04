Roger Schmidt: «Sou 100% responsável em tudo»

Há quatro jogos sem ganhar, Roger Schmidt vê a equipa do Benfica em “muito boa forma”, com os jogadores “motivados”, e só pensa em voltar às vitórias frente ao Estoril. Desafiado a fazer um balanço da temporada, o técnico das águias deixou a análise para o fim, mas, apesar da eliminação na Champions, a satisfação, por agora, mantém-se.

“Os jogadores têm estado muito bem. Quando vejo a motivação, o desempenho e a mentalidade deles, penso que, até agora, estão a fazer uma época fantástica. Temos de mostrar foco e uma boa mentalidade para os últimos jogos e sermos campeões. Se conseguirmos, será uma época fantástica”, referiu, com uma garantia: “Estamos muito motivados. Vejo a equipa a querer mostrar a boa forma em campo.”

Em boa ou má forma, Roger Schmidt aproveitou para defender e explicar as suas ideias no que toca à gestão das férias e folgas, tema que tem sido debatido entre os adeptos nos últimos dias e assumiu as responsabilidades pela gestão física e pelos resultados. “Sou 100% responsável em tudo. É crucial dar férias aos jogadores neste tipo de calendarização. Os jogos são mais intensos e os intervalos menores. Seguem planos individualizados, mas descansam e isso é crucial”, frisou, explicando o motivo que o levou a falar das seleções após a visita ao reduto do Inter.

“Perguntaram-me sobre esse tema e eu respondi. Alguns jogadores que vão às seleções não jogam e ficam vários dias no hotel. O treino é quase nulo e perdem alguma forma, mas não é só um problema nosso. É de todos os treinadores. Não uso isso como desculpa. A minha responsabilidade é a 100%”, reiterou.

Por agora, há que dar hoje o primeiro passo para inverter o ciclo negativo, perante os adeptos. “ Jogamos em casa. Temos um grande objetivo, queremos ser campeões e olhamos em frente. Queremos fazer uma exibição de topo e ganhar”, vincou.

Urgência do Estoril alerta encarnados

O Estoril vive uma situação delicada, mas é precisamente pelo facto de estar apenas três pontos acima da zona de playoff que Roger Schmidt está alerta. O técnico das águias prevê um adversário aguerrido, com urgência em levar pontos da Luz. “Se olharmos para os jogos deles, vemos uma equipa que ainda acredita e que luta com um futebol de muita intensidade, especialmente no momento defensivo. Têm sempre muitos jogadores atrás da bola”, sustentou, deixando o aviso aos jogadores: “Precisamos de estar completamente focados e procurar soluções como fizemos muitas vezes durante a temporada. Claro que também temos de estar muito bem organizados no nosso posicionamento defensivo para prevenir os contra-ataques e os momentos de transição.”

Continua feliz e no “sítio certo”

Apesar dos maus resultados recentes, Schmidt continua a sentir-se “muito feliz” e no sítio certo”, como afirmou ao ser questionado acerca da qualidade do futebol em Portugal e do ruído nos media em torno dos jogos e das arbitragens. “Estou impressionado pela qualidade do futebol português e dos treinadores. É uma competição dura para ser campeão”, afirmou. Após o assessor de imprensa do Benfica tentar travar a insistência do jornalista para que Schmidt respondesse à segunda parte da questão, o alemão interveio. “Posso responder, não há problema. Há muito foco no futebol. Não leio os jornais e não entendo o que é dito nas televisões. Estou um pouco à margem, mas vejo que há muita gente interessada. Os adeptos são entusiastas. Gosto disso”, sublinhou.