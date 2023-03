Roger Schmidt suspenso por um jogo

Roger Schmidt foi punido com um jogo de suspensão pela expulsão em Vizela, falhando assim a partida de sexta-feira, com o Famalicão. O técnico do Benfica apanhou uma garrafa de água que tinha sido atirada pelos adeptos da equipa da casa, devolvendo-a para a bancada. Depois de Nuno Almeida lhe ter exibido o vermelho, Schmidt fez um gesto, com as mãos, de 2 e 0 para os adeptos do Vizela.O Conselho de Disciplina da FPF aplicou ainda uma multa de 1150€ ao treinador dos encarnados.