Roger Schmidt: «Temos de mostrar a mesma coragem, atitude e energia da pré-época»

Roger Schmidt fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Midtjylland, da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Claro, nos jogos a eliminar é sempre assim. Quando jogamos o primeiro jogo em casa, temos de tirar sempre partido porque o jogo decisivo será fora, é uma ligeira vantagem para o Midtjylland. Mudaram de treinador na semana passada e terão uma abordagem diferente. Jogaram um jogo com o novo treinador e já vimos que ele trouxe energia ao grupo. Estão confiantes e claro que respeitamos muito a equipa. Estamos prontos para lutar nestes dois jogos para passarmos à fase seguinte. Temos a confiança da pré-época, mas amanhã temos de mostrar a mesma coragem, atitude e energia que mostrámos nos particulares. Estamos prontos e com a ajuda dos adeptos esperamos ter um excelente primeiro jogo. Com o Newcastle já tivemos uma ideia disso, e iremos fazer o nosso melhor para dar um primeiro bom jogo aos adeptos"."A pré-época é importante para nós. A partir de amanhã começam jogos quase de 2 em 2 dias. Estamos a jogar bem, mas não somos perfeitos. Para melhorarmos precisamos de jogos como o de amanhã, e para mim é preciso jogá-los. Sei que há alguma pressão em todos, nos jogadores, que querem jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Estou entusiasmado e desejoso de ver o jogo amanhã"."Claro que as coisas são sempre assim no verão, há sempre boatos acerca dos jogadores. A experiência que tenho é que temos de estar focados no momento e preparar a equipa com os jogadores que temos. Amanhã é um jogo muito importante e queremos dar o primeiro passo numa eliminatória a duas mãos. Não estou preocupado com outras coisas. Sei que o mercado ainda está aberto e há sempre conversas e movimentações, não só no Benfica, mas enquanto treinador tenho de me preocupar com o jogo de amanhã"."Vamos ver, mas tal como diz não têm havido muitas mudanças. Os jogadores têm tido muitos minutos, têm mostrado que estão em boas condições físicas, e também tivemos vários jogadores no estágio em Inglaterra. Têm um excelente espírito e estão preparados sempre que precisarmos deles. Claro que é o treinador que tem de tomar decisões, mas quando há muitos jogos seguidos, como acontece com o Benfica, temos de ter um plantel sólido e extenso"."Para ser honesto, penso que o mais importante é estarmos preocupados connosco e termos uma ideia clara de como queremos jogar. Claro que há detalhes que dependem do comportamento do adversário, das suas qualidades, mas a maior parte tem a ver com a forma como queremos jogar à bola. Temos de fazer alguns ajustes, vimos a equipa deles a jogar na sexta-feira e vimos uma nova energia, mas há muita coisa que se mantém. Espero uma equipa motivada e acho que sabemos com o que contar"."Para todas as posições temos boas opções. Penso que o Bah é jovem, está muito bem na equipa e integrou-se muito bem em situações ofensivas. O Gilberto fez uma excelente pré-época, e o Grimaldo do outro lado também. Penso que tenho boas opções, tal como para outros setores. Tal como disse, jogadores como o Bah terão as suas oportunidades, são importantes, e estamos muito felizes, no caso dele, por estar connosco"."Sim, tem razão. Na época passada, no PSV, não fomos à Champions. Como treinador, já tive alguns jogos de Liga dos Campeões, tanto com o Leverkusen como com o Salzburgo. São jogos com muita pressão envolvida no início da época, mas o mais importante é que os tenhamos preparados. Temos de estar focados os 90 minutos tanto na 1.ª como na 2.ª mão, mas o mais importante é darmos um passo de cada vez. Cada jogo que fazemos na competição temos de melhorar, para evoluirmos jogo após jogo. Os jogadores sentem-se bem, mas ainda há aspetos a melhorar. De forma geral, estou satisfeito. Temos de estar sempre a obter informação com os treinos, os jogos, para depois darmos o passo adiante".