Roger Schmidt: «Temos de provar que merecemos jogar a Liga dos Campeões»

Vai fazer mudanças na equipa?

"O resultado não está feito, não é tempo de fazer mudanças para deixar outros jogadores jogar. Queremos a melhor equipa no relvado e bons jogadores no banco. Não vou revelar quem vai entrar, mas queremos jogar com a melhor equipa possível, como sempre fizemos. Queremos jogadores em campo que estejam habituados a jogar juntos."



Que pensa que Aursnes pode trazer a este plantel?

"Não falo de jogadores que não estão na nossa equipa. Não é o meu trabalho anunciar reforços. Estou focado nos que tenho cá."



Benfica não jogou de 3 em 3 dias esta semana. Isso foi bom para a preparação do jogo? Em relação aos sub-20, que implicações esta vitória pode ter a meio prazo na equipa principal?

"Foi muito bom para nós poder descansar e preparar este segundo jogo com o Dínamo Kiev com maior tranquilidade. Sobre a outra questão, o departamento de formação do Benfica é excelente, toda a gente sabe disso na Europa. Temos jogadores na equipa que ganharam a Youth League e temos jogadores lá que fazem parte da equipa principal. É a filosofia do Benfica recorrer a jogadores aos escalões de formação, o departamento está a fazer um grande trabalho."



O Benfica chegou aos quartos-de-final na Champions na época passada. Que precisa uma equipa para avançar mais na prova?

"Temos de nos qualificar primeiro, é o que precisamos. Remos de fazer um grande jogo amanhã. Depois, se nos qualificarmos vamos ver o sorteio, gosto de me focar passo a passo, o nosso objetivo agora é este. É difícil responder a essas questões. Amanhã temos de provar que merecemos jogar a Liga dos Campeões. Eu acho que merecemos."



Que posições espera ver reforçadas até ao fecho do mercado?

"Penso que é difícil dizer, temos uma equipa muito boa, mas é preciso equilíbrio. Vamos fazer muitos jogos, talvez 50 ou 60. Se queremos jogar a Liga dos Campeões e conquistar algo, temos de ter um plantel bom e equilibrado. Temos uma boa equipa, mas precisamos de alguns ajustes; seja na defesa, no meio campo ou no ataque, temos de ver sempre se há opções no mercado."



Apoio do público

"Para ser honesto estou entusiasmado por jogar no nosso estádio. O ambiente é fantástico, já no Algarve foi assim. Gosto quando jogamos cá. Os adeptos vão dar tudo e nós vamos tentar retribuir, dando-lhes uma época de Liga dos Campeões. Os jogadores estão preparados e vão mostrá-lo desde o primeiro minuto."









Roger Schmidt fez esta segunda-feira a antevisão do jogo da segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, uma partida que o Benfica realiza amanhã frente ao Dínamo Kiev, no Estádio da Luz, a partir das 20 horas. No primeiro encontro os encarnados venceram por 2-0."Antes de mais quero dar os parabéns à equipa de sub-20 que ganhou ontem à noite. Penso que é um grande feito, é resultado do bom trabalho do departamento de formação do cube. Alguns jogadores da nossa equipa estiveram lá. Em relação a amanhã, será a segunda parte deste playoff. Tivemos um bom resultado mas não acabou. Jogámos contra uma boa equipa, eles tiveram os seus momentos no jogo e vão ajustar o seu comportamento tático. Mas é importante mostrarmos que não acabou para nós. Temos de usar o fator casa, os jogadores estão concentrados. Queremos fazer bom jogo a partir do primeiro segundo e mostrar que queremos estar na Champions."