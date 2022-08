Roger Schmidt: «Temos muitos jogadores no plantel e a situação não é ideal»

Roger Schmidt admitiu esta quinta-feira, na antevisão do jogo de amanhã com o Arouca, que o Benfica ainda tem muitos jogadores no plantel. O treinador abordou a questão quando foi questionado sobre a situação de Weigl."Não quero falar sobre o que os jogadores querem. O que posso dizer é que neste momento temos muitos jogadores no plantel e a situação não é ideal. Todos querem ser titulares. Há jogadores que estão à frente de outros. O Weigl é um jogador de topo, já o mostrou na pré-época, mas vamos ver o que acontece. Depende dos outros clubes, dos jogadores... da minha parte, posso dizer que estou concentrado nos jogos e Weigl é uma parte importante da equipa", explicou Schmidt.O treinador foi também questionado sobre os guarda-redes que tem ao seu dispor. "Para dizer a verdade, estou impressionado com o que vi na pré-época. Todos estão em bom nível e estou entusiasmado também com os mais novos. Vi-os treinar com afinco e bravura, estão num nível muito elevado e para já estou satisfeito com o que temos. Mas não estou só satisfeito com os guarda-redes, estou também com os restantes jogadores. Para já estou bastante contente com o plantel".