Roger Schmidt: «Ter sucesso no Benfica traz felicidade a muita gente»

Roger Schmidt falou, já no balneário do Benfica após a conquista do título da Liga Bwin , sobre a longa temporada das águias, frisando que este é um "momento muito especial"."Claro que sim [é um momento especial]. Muito especial. Estou aqui há um ano. É um clube extraordinário, com tanta gente a apoiá-lo e com tanta paixão. Ter sucesso no Benfica traz felicidade a muita gente. Começámos no verão passado e agora chegámos ao fim. Foi uma longa viagem, muito trabalho, mas estou feliz pelos jogadores. Deram o máximo todos os dias. Hoje é um dia muito feliz e estou muito feliz, mas preciso de uns tempos para me acalmar", referiu o técnico alemão das águias à BTV.