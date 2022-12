Roger Schmidt: «Tivemos muitos jogadores que não estiveram no seu melhor»

Roger Schmidt assumiu que o Benfica mereceu perder diante do Sp. Braga por 3-0 , numa partida na qual, segundo o técnico alemão, muitos jogadores encarnados estiveram longe do seu melhor."Acho que o Braga foi melhor, mais fresco, esteve lá desde o primeiro minuto. Marcaram no momento certo e foi difícil para recuperar, não mostrámos o nosso nível normal. Tivemos muitos jogadores que não estiveram ao seu nível máximo. Temos de aceitar que o Braga aproveitou o embalo e mereceu ganhar", começou por dizer, à SportTV."É difícil de explicar, para ser honesto. Não esperávamos jogar assim. Tivemos uma boa semana, estavam todos com boa disposição. Mas no relvado foi tudo diferente. Não tivemos ligação com bola, jogámos para trás e para os lados em vez de jogar para a frente. Muito longe uns dos outros, pouco agressivos, a perder muitos duelos. Mostrámos que no futebol é muito difícil manter o nível e ganhar tantos jogos. Ganhámos muitos no passado e hoje percebemos como é difícil", frisou."Acho que podemos sempre discutir as decisões. Na segunda parte tentámos estar mais presentes no centro do ataque. Tivemos uma oportunidade logo a abrir, que teria sido boa caso tivéssemos marcado. Podíamos aí começar a acreditar para ganhar, mas depois as poucas oportunidades tivemos não fomos eficazes. E o Braga ganhou".O alemão deixou ainda claro que, apesar da derrota, os efeitos não serão sentidos. "Não causa dano, é futebol. Estava claro que provavelmente não iríamos ganhar todas as partidas. Jogámos bem e merecemos as vitórias do passado, mas hoje merecemos perder. Porque não fomos bons o suficiente".A fechar, Schmidt desvalorizou a falta de David Neres e de mais um extremo. "Já jogámos jogos importantes, até a nível internacional, e ninguém reclamou disso. Hoje perdemos, mas já ganhámos com a mesma equipa".