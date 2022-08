Roger Schmidt trava contratação de Rúben Vezo

Roger Schmidt travou a contratação de Rúben Vezo. O central do Levante estava a ser negociado pelo Benfica mas o treinador não considerou esta opção suficientemente atrativa e a SAD procura agora outras alternativas no mercado, tendo em vista a contratação de um central no último dia da janela de transferências de verão.A lesão de Morato, que vai ficar afastado dos relvados durante 4 a 8 semanas , assim como a iminente saída de Jan Vertonghen rumo ao Anderlecht , motivaram os encarnados a uma incursão no mercado tendo em visto o reforço do eixo defensivo, que conta ainda com Otamendi e António Silva, pois João Victor e Lucas Veríssimo continuam a recuperar de lesão.Vezo foi, efetivamente, uma opção em cima da mesa e esteve a ser negociado mas a transferência não será concretizada.