Roger Schmidt traz o 'rolo compressor': futuro técnico do Benfica aposta no ataque Fã assumido de Jürgen Klopp, gosta de colocar as equipas a jogar um futebol ofensivo, atrativo e em alta rotação





• Foto: Reuters