Roger Schmidt: «Vamos lutar pelos três pontos»

As águias vão estar olhos nos olhos com "uma das melhores equipas do Mundo", defende Roger Schmidt, mas nem por isso o técnico se amedronta: o objetivo é conseguir com o PSG o que conseguiu nos treze primeiros jogos da temporada, a vitória. "Temos de acreditar em nós mesmos, ter muita confiança. Não podemos ajustar-nos apenas ao adversário. Vamos sentir-nos ligados aos adeptos e lutar pelos três pontos. Em casa, na fase de grupos, é sempre uma boa oportunidade de melhorar a posição no grupo [H]", atirou o alemão durante a conferência de antevisão ao jogo com os franceses.

E se uma das imagens de marca do Benfica desta temporada é a pressão alta, então o alemão, de 55 anos, não quer fugir diante dos parisienses ao que lhe tem sido característico. "Temos de os provocar na defesa, de os pressionar", sustentou, sublinhando que, para além do plano ofensivo, terá de haver "todo um arsenal tático". "Precisamos de ter um jogo equilibrado. Há que demonstrar a nossa qualidade com posse de bola. Pensamos que vai ser um encontro muito duro, mas estamos preparados e desejosos que chegue. É este tipo de jogos que queremos quando se disputa a Liga dos Campeões", acrescentou o técnico dos encarnados, depois de orientar o treino que decorreu na manhã de ontem no Benfica Campus, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, e que só não contou com Morato.

Outra das "chaves" para o duelo com os gauleses será a entreajuda entre os seus jogadores, confia Schmidt. "O objetivo não é ter mais jogadores na defesa. Temos de ser irrepreensíveis e aproveitar os momentos de um para um com espaço, assim como defender bem nessas situações. Precisamos de jogadores à volta da bola para se apoiarem", explicou, acrescentando: "Esta temporada já demonstrámos que sabemos jogar um futebol ofensivo, mas também conseguimos ter uma defesa segura já que não temos sofridos muitos golos. Os adversários não conseguiram criar muitas oportunidades para marcar."

Diante dos homens de Christophe Galtier, o treinador do Benfica considera que os seus jogadores terão "uma motivação adicional", que há que "aproveitar para influenciar o jogo da melhor maneira".



"Objetivo é continuar na Champions após Natal"



Independentemente do resultado de hoje, num encontro que não considera "decisivo", o treinador do Benfica tem bem definido o objetivo das águias na prova milionária. "Não é amanhã [hoje] que nos vamos classificar para a fase seguinte. Temos apenas duas vitórias. Faltam quatro jogos, estamos numa posição muito boa, mas é difícil passar à fase a eliminar porque todos os nossos adversários são equipas muito boas e agora não é diferente", sublinhou, prosseguindo: "Queremos usar todos os jogos para demonstrar que merecemos continuar a jogar a Champions depois do Natal. É esse o nosso objetivo. É difícil, mas vamos batalhar até ao fim."



Jogo "diferente" ao de Guimarães



Os encarnados não foram além do empate (0-0) no último encontro, em Guimarães, mas Roger Schmidt considera que esse duelo e o de hoje com os franceses são incomparáveis. "É um jogo novo. É diferente, não dá para comparar, cada jogo é um jogo. Não estivemos no nosso melhor frente ao V. Guimarães, especialmente no que toca à criatividade e a construir oportunidades", explicou o treinador das águias, ressalvando os aspetos bem conseguidos nesse encontro com os vimaranenses a valer para a oitava jornada da Liga Bwin. "Por outro lado, também defendemos bem. O adversário não teve uma única oportunidade para marcar e isso é algo positivo, que se pode retirar com o jogo. Amanhã [hoje] é um jogo diferente. São uma equipa atacante e vão tentar jogar lá à frente. Será um jogo com mais espaço e mais intensidade, com ritmo elevado. Não dá para comparar os dois jogos". Recorde-se que a equipa encarnada vinha registando, até à deslocação à Cidade Berço, uma campanha 100 por cento vitoriosa.