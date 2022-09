Roger Schmidt vence prémio de treinador do mês da Liga Bwin

? Roger Schmidt é o Melhor Treinador do Mês de agosto da #LigaPortugal!

Roger Schmidt, treinador do Benfica, foi esta sexta-feira distinguido com o Prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês da Liga Bwin 2022/23, relativamente ao mês de agosto. O técnico alemão recebeu 34,72% dos votos, tendo ficado à frente de Artur Jorge (Sp. Braga) e Paulo Sérgio (Portimonense), que receberam, respetivamente, 23,61% e 21,53% dos votos.No mês de agosto, os encarnados registaram uma série 100% vitoriosa frente a Arouca (4-0), Casa Pia (0-1), Boavista (0-3) e Paços de Ferreira (3-2).Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão (agendado para amanhã, às 15H30), Schmidt abordou a distinção da Liga, bem como os prémios de Morato "São distinções merecidas para os jogadores. Para os treinadores, isto tem sempre a ver com toda a equipa. Eu recebo o prémio mas, no fundo, o prémio é para a equipa. Daqui a um mês já ninguém fala disso. O que queremos é ter algo nas mãos no final da época", afirmou.