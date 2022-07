Roger Schmidt: «Vi muitas coisas boas, especialmente na primeira parte»

O Benfica conquistou esta terça-feira a Eusébio Cup ao bater, no estádio da Luz, os ingleses do Newcastle por 3-2, um encontro que ficou decidido já perto do apito final (88'), com um golo do jovem avançado Henrique Araújo.

Em declarações no final da partida, Roger Schmidt elogiou a boa exibição dos seus jogadores, sobretudo na primeira parte do encontro, afirmando ainda assim que existiram alguns erros que terão de ser posteriormente discutidos. "Foi um jogo muito difícil, contra um oponente difícil e uma equipa muito fisica. Foi um jogo importante para prepararmos o jogo da próxima semana. Houve alguns problemas, que nós temos de discutir, mas estou feliz. Vi muitas coisas boas, especialmente na primeira parte, nas transições ofensivas, na recuperação da bola alto e a pressionar. Mas quando o adversário teve espaço, tivemos de defender perto da área e concedemos dois golos. Tendo em conta que estamos na pré-temporada, penso que estivemos bem", começou por dizer o treinador alemão das águias, em declarações na BTV.

Preparação para o primeiro jogo oficial da temporada 2022/23

"Temos uma semana para recuperar e voltar aos jogos oficiais."

Atmosfera sentida na Luz em torno da homenagem a Eusébio

"Foi bom. Foi apenas um jogo, da Eusébio Cup. [O Eusébio] Foi um grande jogador e se tem uma Taça com o seu nome nós temos de fazer de tudo para conquistá-la. Foi um grande dia para nós hoje", terminou.