Schmidt vira a página em relação a Enzo: «Amanhã estará no treino. Precisamos dele para sermos campeões»

Roger Schmidt abordou em conferência de imprensa a ausência de Enzo Fernández diante do Portimonense (1-0). O técnico alemão assume que, depois deste jogo, fica tudo sanado entre as duas partes."Agora temos a ficha limpa... Tal como disse ontem, é claro que aquilo que ele fez não foi correto. Por isso não esteve na equipa hoje. Mas fico contente por dizer que a partir de amanhã vou vê-lo no treino. É nosso jogador, contamos com ele e precisamos dele para sermos campeões. Feliz por tê-lo como nosso jogador. E agora podemos focar-nos novamente no futebol", declarou o técnico do Benfica, em conferência de imprensa.