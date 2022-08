Roger Schmidt viu cartão amarelo por causa de Rafa

Cannon travou em falta uma transição de Rafa, aos 52', Roger Schmidt esbracejou, disse o que não devia e acabou por ver o primeiro amarelo enquanto treinador do Benfica. No lance anterior, o extremo das águias já havia sofrido uma pancada que o deixou caído no relvado, sendo que a sucessão de acontecimentos exaltou o alemão. Foi precisamente isso que Schmidt reclamou junto de João Pinheiro - que também deu amarelo a Cannon -, com o árbitro a entender que se havia tratado de uma bola dividida na jogada anterior. "Tive uma visão diferente do árbitro e fiz um comentário. Ele esteve bem", explicou o técnico.