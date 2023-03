Roger Schmidt volta a falar dos jornalistas antes do jogo do campeonato

Roger Schmidt irá voltar a realizar uma conferência de imprensa de antecipação de um encontro da Liga Bwin. O Benfica anunciou que o técnico dos encarnados irá falar aos jornalistas no sábado, a partir das 11h30, no Benfica Campus.O treinador alemão, de 55 anos, optou por não o fazer antes do último embate do campeonato, ante o Famalicão, mesmo não estando legalmente impedido de o fazer, apesar de ter de cumprir castigo e não se poder sentar no banco de suplentes.No final do encontro que culmimou com um triunfo das águias por 2-0, o adjunto Jens Wissing abordou as incidências da vitória à BTV mas ninguém, por parte do Benfica, esteve na sala de conferência de imprensa do Estádio da Luz, mesmo que Schmidt pudesse ali marcar presença.Refira-se que o Benfica defronta o Marítimo no domingo, a partir das 18 horas, em embate a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin.