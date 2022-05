Roger Schmidt: «Vou tentar levar o Benfica de volta aos êxitos»

Roger Schmidt está entusiasmado e ciente da dimensão do desafio que tem pela frente. "O Benfica é o maior clube de Portugal. Estão habituados a ganhar títulos, mas não ganharam nada nos últimos três anos. Agora estão prontos a tentar algo novo com um treinador estrangeiro. Vou tentar levar o Benfica de volta aos êxitos do passado à minha maneira", afirmou o alemão em entrevista ao jornal ‘Westfalen-Blatt’, admitindo ter ficado surpreendido com o convite dos encarnados."Nunca pensei que fosse possível ter a oportunidade de treinar um clube como o Benfica. Não há muito mais que seja possível", referiu, revelando não ter hesitado. "Quando fui contactado pelo Benfica há algumas semanas, tudo foi logo muito claro: ‘Quero fazer isso’", frisou. O técnico, de 55 anos, revelou que "nos últimos anos houve sempre a possibilidade de voltar à Bundesliga", mas salientou a preferência por trabalhar no estrangeiro nesta fase. "É super empolgante conhecer os países, as ligas e a cultura de futebol. E se depois tens uma oferta para treinar um clube como o Benfica... Para mim é uma aventura maior do que a Bundesliga", atirou.Além de Ricardo Horta e Neres, Mario Götze é um alvo para reforçar o Benfica. Questionado sobre a hipótese de recrutar o campeão do Mundo ao PSV, o seu anterior clube, Schmidt mostrou-se cauteloso. "Vamos ver", limitou-se a dizer o treinador dos encarnados, sem desmentir o interesse no médio-ofensivo.O técnico das águias teceu elogios à qualidade de Götze. "Disputou 52 jogos oficiais e fez uma exibição extraordinária na final da Taça com o Ajax. A sua segurança com bola e capacidade de decisão são excecionais. Liga o jogo e torna os jogadores à sua volta melhores. Está em grande forma", frisou.Entretanto, John de Jong, diretor-técnico do PSV, comentou a situação do médio-ofensivo. "Nenhum jogador entre nós indicou que quer sair. Também somos um bom clube, não somos? É possível que ele fique. Não discuti com Roger se ele quer levar jogadores com ele", afirmou.