Romenos assumem que o Benfica escolheu Schjelderup em detrimento de Tavi Popescu

Foi entre Andreas Schjelderup e Tavi Popescu. É desta forma que o jornal romeno 'Prosport' coloca as coisas no que diz respeito à aposta do Benfica no mercado de transferências de inverno. As águias terão equacionado entre os dois jovens para contratar apenas um e a escolha recaiu no norueguês, de 18 anos, que atuava no Midtjylland ao invés do também jovem do Steaua Bucareste.De acordo com a referida fonte, o interesse das águias em Otavian Popescu, extremo que cumpriu 20 anos em dezembro, já vinha desde o verão, altura em que terá sido rejeitada uma proposta de 10 milhões de euros. Desde então, o desempenho abaixo das expectativas na primeira parte da temporada - com críticas públicas do irreverente presidente Gigi Becali - levaram os responsáveis da Luz a optarem por Schjelderup, contratado por 9 milhões de euros, mais 5M€ por objetivos.A verdade é que Becali até havia tomado uma posição sobranceira em abril de 2022 em relação à jovem pérola dos seus quadros. "Não creio que o Benfica tenha o dinheiro necessário para o comprar", adiantou em abril do último ano , apontando o preço exigido para 50 milhões de euros.Em 2022/23, Popescu, extremo de origem, conta 35 partidas oficiais, dois golos e seis assistências.