Ronaldo Camará 'chama' Ansu Fati: «Anda para o Benfica, mano»

Amigos de longa data, Ansu Fati e Ronaldo Camará trocaram 'piropos' nas redes sociais, à boleia de uma publicação do benfiquista, e a conversa acabou com um curioso pedido para que o jogador do Barcelona... viesse para o Benfica.





O mote foi dado por Fati, quando foi comentar a foto de Camará com a palavra "Djurto". Um adepto das águias viu e não resistiu em fazer o pedido, com um "come to Benfica" (anda para o Benfica). Camará foi atrás, repetiu o pedido e ainda acrescentou um "bro" ('mano', em português). A resposta do jogador das águias levou a várias reações, com alguns a desejarem que o jovem avançado fosse tão bom 'agente' como... dentro do campo.Note-se que Ansu Fati e Ronaldo Camará são ambos naturais de Bissau, tendo nascido apenas com dois meses de diferença. A mudança para a Europa deu-se bem cedo, mas apesar de estarem em país diferentes mantêm uma boa relação como se vê nesta publicação.